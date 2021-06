France-Suisse : le point sur l'ambiance à l’approche du coup d’envoi

Comme nous l'explique Jean-Marie Bagayoko, depuis la National Arena de Bucarest (Roumanie), beaucoup de concentration s'est vu sur les visages des joueurs de l'Équipe de France, notamment à leur arrivée au stade et quand ils ont rejoint leur vestiaire. Notre envoyé spécial rappelle que les Bleus ont l'habitude de jouer ces grands rendez-vous, mais un huitième de finale, un match à élimination directe, n'est jamais anodin. Comme Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Paul Pogba, toute l'Équipe de France est attendue sur la pelouse pour l'échauffement. Ce lundi 28 juin 2021, le stade de Bucarest accueillera 25 000 personnes pour cette rencontre opposant la France et la Suisse. C'est la première fois qu'il y aura autant de monde dans cette arène depuis le début de l'Euro. Et pour cause, la jauge a été relevée. Il a fallu satisfaire toutes les demandes pour ce match. Environ 1 700 Français seront présents dans les tribunes. Et toujours selon notre journaliste, ceux qui sont déjà présents font déjà beaucoup de bruit.