France-Uruguay : "Pour se qualifier et gagner ce match, il faut marquer", Didier Deschamps

Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, a répondu aux questions de notre envoyé spécial ce jeudi 5 juillet. Pour le champion du monde de 1998, l'objectif reste le même qu'en 2014 : se qualifier et atteindre le dernier carré du championnat. Mais est-il vraiment confiant à l'approche de cette rencontre ? Et comment compte-t-il battre les Uruguayens de Luis Suárez ?