Francine Leca : chirurgienne cardiaque au grand cœur

"Depuis toujours, j'avais envie d'être médecin et très vite, j'ai voulu être chirurgien", a-t-elle dit. Francine Leca fut une pionnière. Elle est la première femme chirurgienne cardiaque en France, la première femme à devenir chef de service. Elle est celle à qui l'on demandait toujours à quel point il est fatigant de faire un métier d'homme. En 1996, peu avant de fêter ses 60 ans, elle crée Mécénat Chirurgie Cardiaque. Son objectif est de financer les opérations des enfants du bout du monde atteint de malformation du cœur. "Ce que je vois, c'est l'enfant qui arrive dans son état de mauvaise santé. Puis je revoie partir un enfant heureux qui a pris trois à quatre kilos, qui mange et qui joue. Pour moi, c'est une très belle histoire.", a-t-elle exprimé. Elle lève des fonds, mobilise les familles d'accueil, trouve des chirurgiens... Depuis 28 ans, 4 800 enfants ont été sauvés par cette femme de combat. "Quand je suis née, la chirurgie cardiaque n'existait pas et les femmes n'avaient pas le droit de vote. Il ne faut pas lâcher.", a-t-elle annoncé. Francine Leca s'est éteinte à l'âge de 86 ans. TF1 | Reportage S. Millanvoye, A. Gaudin