François Hollande : "J'appelle les Français à voter pour Emmanuel Macron"

Pour commencer son intervention, François Hollande a tenu à rappeler qu'il n'est pas venu "pour faire une leçon de morale ou pour dire aux Français ce qu'ils ont à faire". Ceci dit, en tant qu'ancien président de la République, il sait que dans une élection de cette importance, "l'essentiel, c'est la France et sa cohésion, son avenir européen et son indépendance". C'est la raison pour laquelle il appelle les Français, compte tenu de l'enjeu, à voter pour Emmanuel Macron. Car selon François Hollande, si Marine Le Pen arrivait à l'Élysée, il y aurait trois remises en cause fondamentales. François Hollande explique que la première, ce serait une remise en cause de nos principes, de nos valeurs, de ce qui fait la France. En effet, toujours selon l'ancien président, Marine Le Pen envisage de changer le quart de la constitution française, la constitution du général De Gaulle, sur les questions de nationalité, de discrimination, et même d'identité. L'ancien président précise par la suite que la deuxième remise en cause concerne l'appartenance de la France à l'Union européenne. Certes, Marine Le Pen dit qu'elle n'est plus dans l'idée de sortir de l'Union européenne, mais tout ce qu'elle propose, serait une occasion pour nos partenaires de dire "vous devez sortir", avec les conséquences sur l'euro que chacun connaît". Et la troisième remise en cause touche notre système d'alliance. François Hollande rappelle que "tous les présidents successifs de la Cinquième République ont toujours maintenu la France dans l'OTAN avec un lien très fort avec nos partenaires". Il explique par la suite qu'aujourd'hui, "Madame Le Pen, si elle arrivait aux responsabilités du pays, envisagerait de sortir du commandement intégré". Retrouvez l'intégralité de son intervention dans la vidéo ci-dessus.