François Hollande livre ses "leçons du pouvoir"

François Hollande a tiré les leçons du pouvoir. En tout cas, c'est ce qu'il dit en titre de son livre. Ecrit en trois mois, son nouvel ouvrage, à paraître ce mercredi 11 avril 2018, raconte ses cinq ans à l'Elysée. Au fil des pages, l'ancien président de la République n'épargne pas son successeur. Il n'accuse pas directement l'ex-ministre de l'Economie de "trahison", mais lui reproche une forme de dissimulation et une vision monarchique du pouvoir.