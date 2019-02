François Lenglet : "0,3 % de chômage de moins (...) cela fait 90 000 chômeurs de moins "

Le taux de chômage dans l'Hexagone est passé sous la barre des 9%. Selon les chiffres témoignant du phénomène au cours du dernier trimestre de 2018, il est passé à 8,8%, le niveau le plus bas depuis 2009. Pour François Lenglet, ces résultats sont effectivement "en progression". Mais notre pays reste plus mauvaise comparée à la moyenne européenne, qui est de 6,7%. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/02/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.