François Lenglet : "850 euros d'augmentation moyenne du pouvoir d'achat par ménage, c'est la progression la plus forte depuis 12 ans"

En cette année 2019, les citoyens vont bénéficier de 850 euros d'augmentation moyenne du pouvoir d'achat, par ménage. Plus de la moitié de cette somme provient des mesures prises par le gouvernement en décembre 2018. François Lenglet, précise que "c'est la progression la plus forte depuis 12 ans" et qu'"une bonne partie du supplément du pouvoir d'achat prévue pour cette année s'explique par des transferts d'argent public".