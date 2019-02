François Lenglet : "CRRC est l'un des monstres étatiques créés par Pékin pour conquérir le monde"

Ce champion chinois est en passe de devenir pour le ferroviaire ce que Huawei représente pour la télécom. CRRC est déjà numéro un mondial avec une armée de 180 000 salariés, un chiffre d'affaires de 28 milliards d'euros et une présence dans 104 pays. L'industriel est déjà présent en Autriche, en République Tchèque, en Allemagne et même en France où il a investi dans une entreprise des Ardennes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/02/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 février 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.