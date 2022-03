François Lenglet : "Le virus avait mis le feu aux étiquettes et la crise ukrainienne le propage"

Selon François Lenglet, le risque dans la guerre en Ukraine, c'est qu'elle finisse par taper les Français au portefeuille à cause de la hausse des prix qu'elle provoquera si elle dure. La Russie est l'un des premiers producteurs au monde de matières premières comme le blé, le bois, le charbon, de métaux comme l'aluminium, le nickel ou l'acier. Ce sont autant de produits qui entrent dans la composition de nos biens de consommation. Et c'est sans compter le pétrole et le gaz russe. L'énergie comptant pour près de 9% des dépenses des ménages en moyenne. François Lenglet fait aussi savoir qu'avec la guerre, le nickel a pris 16% depuis un mois, le blé 17%, l'aluminium 14%, le maïs 10% tout comme le pétrole. Quant au charbon, il s'est envolé de plus de 60% sur un mois. Cette hausse généralisée intervient alors que l'inflation dans notre pays était déjà à 3,6% sur un an. Et selon l'Insee, cela est dû à la crise sanitaire. Ainsi, le virus avait mis le feu aux étiquettes et la crise ukrainienne le propage.