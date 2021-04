François Lenglet : les puces électroniques "constituent désormais les ingrédients de la croissance"

La pénurie de semi-conducteurs a un impact qui va bien au-delà de certains secteurs comme l'automobile. "Ce qui est en jeu" selon François Lenglet, c'est rien de moins que le contrôle de l'économie planétaire". "On l'a vu, ces puces sont partout. Elles constituent désormais les ingrédients de la croissance au point que la Chine importe davantage de semi-conducteurs en valeur que de pétroles. L'or noir s'est fait détrôné par l'or blanc. D'où la course de vitesse pour sécuriser l'approvisionnement", explique-t-il. "Au cœur de cette bataille, il y a Taïwan. Une petite île au Sud-est de la Chine qui possède les usines les plus performantes au monde. Elle parvient aujourd'hui à fabriquer les puces de trois milliardièmes de mètre. Sous protection américaine, cette île est aussi revendiquée par la Chine pour des raisons historiques". Pékin "multiplie les provocations militaires dans cette région". "Le président américain Joe Biden vient de débloquer 50 milliards de dollars pour faire venir les industriels de la petite île aux États-Unis. La Chine tente de débaucher ses ingénieurs pour rattraper son retard. Quant à l'Europe, elle voudrait faire venir aussi les Taïwanais sur son sol. La France milite pour Grenoble, L'Allemagne voudrait plutôt chez elle. La guerre des puces fait aussi des vagues en Europe", conclut François Lenglet.