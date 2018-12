François Lenglet : les mesures annoncées par Emmanuel Macron "concernent potentiellement une quinzaine de millions de Français"

Les "gilets jaunes" et de nombreux de nos concitoyens demandaient une baisse des impôts et des taxes. Certains réclamaient tout simplement de pouvoir vivre de leur travail. Ont-ils été entendus et écoutés ? Les annonces du président de la République pourront-elles vraiment résoudre leurs problèmes ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/12/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.