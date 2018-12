François Lenglet : "ces mesures consacrent une sorte de correction en faveur des ménages"

En additionnant les mesures révélées ce lundi soir par le président de la république à celles annoncées pendant la crise des "gilets jaunes", nous obtenons une somme d'une douzaine de milliards d'euros. Qui va payer ces baisses de taxe et d'impôt ? Comment peut-on y arriver, sous quelle forme et pour quel montant ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/12/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.