Réduire les niches fiscales est une idée "saugrenue" pour François Lenglet

Près de 14 milliards d'euros des niches fiscales soutiennent plusieurs secteurs. Les réduire aurait donc un énorme coût pour notre économie. Cette mesure n'améliorerait en rien la justice fiscale, parce que les riches ne seraient quasiment pas frappés, selon François Lenglet. En revanche, les classes moyenne, supérieure et aisée seraient malmenées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/02/2019présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.