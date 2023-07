Frapper vite et fort : la stratégie des pompiers français

Au début de l'incendie hier soir, vers 18 h, dans les Bouches-du-Rhône, les pompiers étaient déjà là. Leur stratégie consiste à attaquer vite et fort pour stopper toute propagation des flammes. Deux cents soldats du feu sont à l'œuvre au sol et dans les airs. En trois quarts d'heure le feu est maîtrisé, après avoir parcouru deux hectares. La maison de la femme, en image, est sauvée. "On revient de très loin. Une force d'intervention aussi rapide, aussi massive, c'est très rassurant pour nous et pour les habitants. Et puis, ça permet d'éviter une énorme catastrophe, puisque là, on s'est situé sur un poumon vert très important", s'exprime Yannick Guérin, maire (SE) de Velaux (Bouches-du-Rhône). Dans les Bouches-du-Rhône, une trentaine d'équipes sont prépositionnées près des zones sensibles afin d'intervenir en moins de dix minutes sur les départs de feu. Dans la salle de commandement, on n'a pas le temps de souffler. Un nouvel incendie est repéré aux abords de Marseille, sur les caméras de vidéosurveillance. Des renforts sont envoyés immédiatement. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage B. Christal, C. Gerbelot, P. Gardet