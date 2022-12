Fraude à la carte bancaire : un réseau démantelé

Un restaurateur a perdu entre 10 000 à 15 000 euros en à peine une semaine. Il est victime d'une arnaque au terminal de paiement électronique. C'est en regardant les images d’une caméra de surveillance qu'il a compris, malheureusement trop tard, le mode opératoire des escrocs. Par un tour de passe-passe, ils échangent le vrai terminal de paiement contre un autre terminal identique qui est relié au compte bancaire de l'arnaqueur. Neuf commerçants ont déposé plainte et après six mois d'enquête des policiers spécialisés dans la criminalité financière, six personnes ont été interpellées dans les Alpes-Maritimes et en région parisienne. "C'est un peu du close-up comme en magie, ce qui fait que le commerçant ne s'en apercevrait pas", explique Jérôme Vial, commissaire de police, chef de la division économique financière. Le préjudice s'élève à 300 000 euros. Échafaudés par cette arnaque hors-norme, les restaurateurs sont désormais très vigilants au moment des encaissements. Les auteurs présumés de ces faits d'escroquerie en bande organisée, association de malfaiteurs, risquent jusqu'à dix ans de prison et un million d'euros d'amende. TF1 | Reportage V. Capus, C. Guérard, A. Flieller