Fraude alimentaire : attention aux contrefaçons et aux étiquettes trompeuses

Poivre, huile d’olive, miel,... des produits que vous consommez tous les jours et ce sont ceux sur lesquels la fraude est la plus fréquente. Vous l’avez déjà expérimenté. “Je sais que la plupart des poivres sont des faux poivres pas des vrais poivres”, dit un passant. “On m’a dit que les miels étaient coupés avec du sucre en partie”, nous rapporte un autre. Rien de plus simple en effet.. Et dans certains pots, c’est même la moitié qui est composée de sucre. Quant au poivre, comment s’y prennent-ils ? Dans ce cas, ils les mélangent avec des grains de sable. Et dans l’huile d’olive, que mettent-ils ? Dans certaines, pas une goutte du précieux fruit, mais plutôt de la chlorophylle ajoutée à une huile végétale bon marché pour lui donner la couleur verte. Si cette technique est la plus utilisée, c’est parce qu’elle est la plus complexe à repérer pour la répression des fraudes. Et si l’on vous disait à présent que même les labels peuvent être truqués ? C’est la tromperie la plus facile pour les fraudeurs. Ingrid Kragl, directrice de Foodwatch, précise : “Ça peut être parfois des vraies entreprises qui impriment à la chaîne des fausses étiquettes. (..) Il y a un vrai business. Ça peut être un petit producteur local qui a envie de tricher. Ça peut être des grands réseaux de criminels organisés transfrontaliers”. Une fraude assez répandue. Par exemple, sur les volailles estampillées La Belle Rouge, un professionnel sur deux contrôlés y aurait recours. Et pour finir, la pratique la plus dangereuse. Prenez un thon avarié, et pour le remettre dans le circuit, certains n’hésitent pas à lui injecter des additifs, pourtant totalement interdits et surtout nocifs pour la santé. Selon l’ONG Foodwatch, il y a trois ans, plusieurs centaines de personnes, dans l’Hexagone, ont été intoxiquées des suites d’une telle pratique.