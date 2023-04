Fraude : attention à l'arnaque à la carte SIM

L’arnaque commence comme bien souvent par un SMS frauduleux, l’escroc se fait passer pour votre opérateur téléphonique. Il vous informe que votre nouvelle carte SIM est disponible et vous invite à cliquer sur un lien si vous n’êtes pas à l’origine de cette commande. En effet, c'est là que le piège se referme. L’escroc entre alors en contact avec l'opérateur téléphonique en se faisant passer pour vous et commande une nouvelle carte SIM, la vôtre est désactivée. Il utilise désormais votre ligne pour téléphoner, souvent à l’étranger et la facture est salée. De nombreuses victimes témoignent sur les réseaux sociaux. Mais les conséquences vont plus loin. Puisqu’il utilise votre numéro, le cyberdélinquant reçoit les codes de vérification d’identité envoyés par exemple par votre banque pour accéder à vos comptes. Pour éviter de vous faire avoir, ne cliquez jamais sur un lien reçu par SMS ou par mail si vous avez le moindre doute sur sa provenance. Dans le cas où vous seriez victime d’une telle arnaque, il est conseillé de porter plainte pour permettre aux autorités de remonter jusqu’aux escrocs. TF1 | Reportage S. Chevallereau V. Topenot C. Chevreton