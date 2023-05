Fraude bancaire : de nouvelles règles pour être mieux remboursé

Lorsqu'elle regarde son relevé de compte, Murielle comprend qu'elle s'est fait avoir. Plus de 900 euros y ont disparu, volés par un escroc. Il l'alerte sur un virement suspect, qu'il faut tout de suite annuler. Se rendant compte de l'arnaque, elle appelle sa banque et porte plainte. Tout pour récupérer la somme, mais le remboursement n'aura jamais lieu. Pour les banques, il s'agit d'une négligence grave. En clair, elles se cachent derrière leurs dispositifs de sécurité. Car pour valider le moindre mouvement sur votre compte, il faut une double authentification, un mot de passe et une reconnaissance faciale par exemple. Si malgré tout, vous vous faites avoir, hors de question de vous rembourser, l'argument avancé est que vous n'avez qu'à ne pas cliquer. Dans trois cas de fraude sur dix, cette règle stricte empêche de récupérer la somme perdue. C'est une situation jugée intolérable par la Banque de France, elle souhaite faciliter les remboursements. Les banques promettent de jouer le jeu et d'accélérer aussi les démarches de remboursement pour pas plus de 24 heures après le dépôt de la contestation. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage C. Diwo, F. Moncelle, M. Giraud