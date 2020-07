Fraude fiscale : comment l’État a-t-il réussi à récolter 12 milliards d'euros ?

La lutte contre la fraude fiscale a rapporté 12 milliards d'euros aux caisses de l'État en 2019. Une hausse de 50% par rapport à 2018 qui s'explique en partie par un nouvel arsenal utilisé par l'administration. Une cellule opérationnelle depuis deux ans épluche et analyse des milliers de déclarations fiscales des entreprises et des particuliers. Ils disposent de beaucoup de moyens.