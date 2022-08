Fraude sociale : que disent les chiffres ?

Concrètement, combien de cartes vitales sont concernées par la fraude ? Il est difficile de trouver des chiffres précis. Cette manœuvre est compliquée à tracer. Selon les derniers rapports de l'Assemblée nationale, les estimations varient entre deux et six millions. Ce que conteste l'Assurance Maladie, qui considère qu'il n'y a que 3 000 cartes actives indûment en circulation. Combien coûte cette fraude à l'Assurance Maladie ? Entre trois et cinq milliards d'euros par an selon le rapport de l'Assemblée. C'est un système frauduleux très organisé, comme l'explique Patrick Hetzel, député (LR) du Bas-Rhin, auteur d'un rapport sur la fraude aux prestations sociales. Quels sont les types de fraudes ? De fausses cartes vitales circulent. Elles peuvent être achetées sur Internet. Mais certains Parlementaires dénoncent surtout un autre système : l'usurpation d'identité. Dans la vidéo en tête de cet article, Nathalie Goulet, sénatrice (UDI) de l'Orne, autrice d'un rapport sur la fraude aux prestations sociales prend un exemple pour comprendre. On utilise une carte vitale pour obtenir des médicaments que l'on revend ensuite. Ce trafic impliquerait aussi des professionnels de santé qui émettent de fausses ordonnances. Des prescriptions anormales qui attirent l'attention de l'administration souvent trop tard. TF1 | Reportage M. Guénégan, C. Jouanneau