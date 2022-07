Fraudes bancaires : les victimes ont du mal à se faire rembourser

En mars 2022, Mounir a été victime d'une arnaque à la carte bleue. Le montant du préjudice s'est élevé à 430 euros. Sur son relevé de compte, il a vu apparaître de nombreux paris épiques effectués à Marseille, alors qu'il habite à Paris. Deux jours après ces transactions frauduleuses, Mounir le signale à sa banque et fait opposition. Elle refuse de rembourser, car il aurait validé ces opérations. Mounir, lui, conteste. Mail, coup de téléphone ... il se rend même sur place et ne reçoit aucune réponse positive. Même réponse négative pour cette femme, victime de fraude. Cette fois, l'escroc s'était fait passé pour son conseiller bancaire. Au total, 830 euros ont été subtilisés, soit plus de la moitié de son salaire. Aujourd'hui, elle ne comprend pas ce refus, surtout qu'elle paie huit euros de cotisation chaque mois à sa banque, notamment pour se protéger. Contactée, la Fédération bancaire française nous explique que les techniques des fraudeurs évoluent sans cesse. Ce qui compliquerait leur travail. D'après les études de l'UFC-Que Choisir, six victimes de fraude bancaire sur dix ont un préjudice de plus de 4 000 euros. Chaque année, les fraudes sur les comptes bancaires des Français s'élèvent à 1,2 milliard d'euros. T F1 | Reportage N. Robertson, V. Pierron