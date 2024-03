Frédéric Mitterrand : la mort d'un passionné de culture

Animateur, cinéaste, producteur, écrivain et ministre, Frédéric Mitterrand aura vécu mille vies en une seule. Malade depuis de longs mois, un cancer, ses apparitions publiques étaient devenues rares. L'un de ses proches, Jack Lang, joint par téléphone, souligne l'engagement politique de son ami de toujours. Pour beaucoup de Français, Mitterrand, c'était, certes, François, l'oncle de Frédéric, président pendant quatorze ans. Mais Frédéric s'est fait un prénom, notamment en devenant brièvement ministre de la Culture en 2009. Rachida Dati, ministre actuel de la Culture, réagit. "Il incarnait la culture, il incarnait l'ouverture, il incarnait le cinéma. Sa voix, son ton, tout était en lien avec la culture, et la culture française. Ses derniers mots ont été : 'Ma plus grande fierté et ma plus grande réussite, ce sont ma famille et mes fils'.", affirme-t-elle. Frédéric Mitterrand est décédé au soir de ce jeudi 21 mars 2024, à Paris. Il avait 76 ans. TF1 | Reportage A. de Précigout, G. d'Angeli