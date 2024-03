Frédéric Mitterrand : la mort d'un passionné de culture

C'était, avant tout, une voix reconnaissable entre toutes. Nous sommes en 1981. Son nom est déjà connu de tous les Français. Son oncle François Mitterrand vient d'être élu président. Frédéric, lui, présente une émission consacrée au cinéma, une passion qui l'a aussi poussé à passer derrière la caméra. "Je fais mon premier film à 34 ans, ce qui est assez tard", affirme-t-il au sujet de Lettres d'amour en Somalie. Pourtant, sa crédibilité dans le milieu des salles obscures, il la gagne tôt : directeur de cinéma à seulement 24 ans et, très vite, exploitant réputé. En 2008, il suit les traces de son oncle. Il est nommé ministre de la Culture. Mais, très vite, Frédéric Mitterrand est rattrapé par ses propres écrits. Son livre, rédigé quatre ans plus tôt, relate ses expériences de tourisme sexuel et provoque un scandale. Il reste trois ans au poste, mais cette première au gouvernement signe aussi sa dernière. Frédéric Mitterrand confie plus tard qu'il trouve à la politique quelque chose de romanesque. Sa vie l'était tout autant. TF1 | Reportage S. Bougriou