Fret : ces entreprises qui ont choisi le train

Le sauvetage du fret ferroviaire figurera parmi les mesures du plan de relance de l'économie française. Il est en grande souffrance depuis des années. Dans notre pays, seul 9% du trafic de marchandises se fait par le train. Sans attendre les annonces du gouvernement, des entreprises tentent d'utiliser le ferroutage. Alors, comment font-elles ? Et surtout, quels sont les avantages et les inconvénients du fret ferroviaire ? Éléments de réponses avec nos journalistes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.