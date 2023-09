Friches industrielles : on se les arrache

C'est l’un des endroits les plus tendances à Rochefort. Un restaurant gastronomique, un café et un bar à vin, le tout, au bord de la Charente. Il est difficile d’imaginer qu’il y a encore quelques années, le lieu ressemble à celui qu’on retrouve dans les images, un ancien bâtiment militaire du XVIIe siècle, totalement à l’abandon. Après six ans de chantier et plusieurs dizaines de millions d’euros, il y a désormais au même endroit 238 appartements, des locations touristiques haut de gamme, mais aussi des logements permanents. Longtemps ignorées, les friches de Rochefort reprennent du service. Qu’elles soient militaires, civiles ou industrielles. Pas moins de huit chantiers sont en cours ou à venir, pour restaurer des bâtiments désaffectés, comme l'ancien hôpital de la ville. Inoccupé depuis une dizaine d’années. D’ici deux ans, il sera transformé en logements et en bureaux. Ce jour-là, c’est la visite de chantiers pour le maire. TF1 | Reportage L. Zajdela, P. Lormant, S. Humblot