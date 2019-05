Des friches industrielles transformées en centrales solaires

C'est le plus grand parc photovoltaïque dans une métropole. 29 000 panneaux solaires ont été installés sur les vingt hectares d'une ancienne usine métallurgique, située à dizaines kilomètres de Caen. À Surdon, dans l'Orne, ce sont 18 000 modules qui ont été posés sur une ancienne usine de traitement de chemin de fer. "On ne pourrait pas installer ce type de projet sur des terres agricoles, il faut qu'on recherche des sites qui peuvent accueillir et accepter ce type de projet", explique Loïc Picot, président de la société IEL. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.