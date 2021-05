"Friends" : les fans trépignent avant l’épisode des retrouvailles

"I'll be there for you", un générique incontournable qui a marqué plus d'une génération. C'est l'événement. 17 ans après la fin de la série, Chandler, Monica, Rachel et leurs amis font leur grand retour jeudi prochain. Quelques rides en plus, mais avec toujours autant d'humour. Depuis la sortie du dernier épisode sortie en 2004, beaucoup espéraient revoir un jour la bande d'amis New-yorkais. Les fans expliquent que c'est une série qui passe à travers toutes les époques. Avec une impression que la série ne vieillit pas. À Rouen, un café a même recréé l'atmosphère de la série. Friends, c'est 236 épisodes, plusieurs dizaines de stars internationales invitées et surtout des répliques. Il y a aussi des objets culte qui sont collectionnés par les fans. Pour Céline Brégand, grande fan de "Friends", ce retour de la série est une belle surprise. "Ça fait longtemps qu'on l'attend, parce qu'au-dessus des années, il y a eu pas mal de rumeur aux États-Unis notamment", ajouta-t-elle. Désormais, plus aucun doute, il ne reste que deux jours à patienter.