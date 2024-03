Frigos connectés : les Français à la pointe

Dans une entreprise à Paris, la cantine ressemble à un frigo connecté, disponible 24h/24h. Pas de plateau, pas de personnel, les salariés se débrouillent touts seuls. Ils n'ont qu'à payer avec leurs téléphones et se servir. Cette cantine 2.0 est vendue 1 000 euros. Son fournisseur réclame ensuite 3 000 euros par mois pour le réapprovisionnement, et récolte aussi les bénéfices de chaque repas. Pour l'entreprise de 140 salariés, c'était ça ou rien. Et pour s'équiper, la responsable a eu le choix. Rien qu'en France une dizaine d'entreprises proposent des frigos connectés. François de Fitte en installe de plus en plus. Qu'y a-t-il à l'intérieur de ces frigos ? Des plats vendus sept euros en moyenne. Comment sont ils choisis et fabriqués ? C'est dans un laboratoire culinaire à Ivry-sur-Seine qu'on trouve la réponse. Ce jour-là, couscous végétarien en préparation, pas étonnant, car au menu de ces frigos, de nombreux plats, sans viande, permettent de limiter le coût. Cinq mille entrées, plats et desserts sont mis en barquette chaque semaine pour plusieurs entreprises de frigos connectés. TF1 | Reportage R. Sygula, H. Riou du Cosquer, J.L. Pérez