Froid : comment bien isoler sa maison ?

Devant la forte baisse des températures, certains ménages ont dû recourir à des travaux d'isolation. Or, cet aménagement peut coûter entre 15 000 à 20 000 euros pour une maison de taille moyenne. Cependant, il existe de nombreuses aides, en partie cumulables, qui peuvent amortir la facture. Et pour ceux qui veulent éviter les gros travaux, il existe des solutions plus économiques comme les isolants à poser soi-même.