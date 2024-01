Froid : des paysages inattendus

À la première lueur du jour, c’est la surprise. En Normandie, sur certaines plages, la mer rencontre une étendue de neige. Il n’y a pas de quoi freiner des cavaliers, qui offrent des images aussi captivantes qu’inhabituelles. Un peu partout en France, la neige s’est invitée sur nos plus beaux monuments, du Mont-Saint-Michel à la Tour Eiffel, de Versailles au Fort de Saint-Malo. Ces lieux sont rarement enneigés, alors tout le monde en profite. « Il s’est levé tout de suite pour aller voir la neige », réagit une mère. « C’est magique, déjà la neige à la mer, on n’a pas l’habitude de voir ça. Et puis c’est la première fois, donc on va visiter un peu et découvrir l’atmosphère de Saint-Malo sous la neige » , rajoute une autre habitante. Il n’avait pas neigé à Saint-Malo depuis trois ans, et certains espèrent ne pas attendre aussi longtemps pour revoir ce genre de paysage. TF1 | Reportage K. Gaignoux, K. Moreau