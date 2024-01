Froid : les vols de fioul se multipient

Il l'attendait depuis deux jours, le camion de fioul arrive enfin pour remplir la chaudière de l’école. Depuis le lundi 8 janvier, il n’y avait plus de chauffage dans l’établissement. Le jour de la rentrée, à l’intérieur des salles de classe, le thermomètre affichait seulement 6 °C. Les élèves ont dû rentrer chez eux. L’école découvre alors que la cuve a été siphonnée pendant les vacances. Le coût total pour la municipalité est de 4 000 euros. C'est une première dans la commune, de quoi interpeller parents d’élèves et habitants. Et ce n’est pas un cas isolé, dans l’Aube, c’est une salle des fêtes, un bâtiment public, encore, qui a été visé. Cet automne, 1 500 litres de fioul volés. Trois mois plus tard, Claude Large, maire (LR) de Dienville (Aube), est toujours sidéré. Les voleurs ont soulevé des pierres, de plusieurs centaines de kilos, pour dérober le fioul. Depuis, la municipalité a condamné l’accès extérieur à la cuve. Désormais, le réservoir est rempli directement à l'intérieur, surveillé par des caméras, tout juste installé. TF1 | Reportage J. Quancard, V. Dietsch, T. Valtat