Froid polaire : plus de 20 morts aux États-Unis

Elle n'en finit pas de geler. La ville de Dallas semble disparaître dans une vague de froid polaire. Cette tempête est d'autant plus dangereuse que le Texas est d'habitude écrasé par la chaleur. Personne n'est équipé pour affronter la neige. Pour des millions d'Américains, le chauffage est en panne, alors que les maisons sont mal isolées. Dans les stations-service, c'est la ruée vers l'essence. Tout le monde a besoin de carburant pour faire fonctionner son générateur, le seul moyen d'avoir de l'électricité. À travers le pays, les médias américains recensent déjà 23 morts. Certains par hypothermie et d'autres intoxiqués au monoxyde de carbone à cause des générateurs. À Houston, les secours ont déjà reçu 300 appels pour désintoxication. C'est justement l'appareil qu'utilise Clifton pour avoir du courant et réchauffer sa famille dans un bruit assourdissant. Certains voisins se sont branchés sur son appareil, comme Royce. Pour lui, c'est une question de vie ou de mort, car sa mère a besoin d'une machine pour respirer. Plus de trois millions d'Américains sont toujours privés d'électricité.