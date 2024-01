Froid : pourquoi c'est bon pour les agriculteurs ?

Les sols gelés ont remplacé les terres boueuses. Et même s'il doit s'habiller chaudement, Ludovic Terrier, ouvrier viticole du domaine Gardrat de Cozes (Charente-Maritime), ne boude pas son plaisir. Moins 2°C au petit matin, deuxième nuit consécutive de gel dans ces vignes de Charente-Maritime. En ce moment, c'est la période de la taille, et le froid est capital. La propriété étant bio, raison de plus pour compter sur l'hiver face aux champignons et aux mauvaises herbes. Ce qui vaut pour les vignes vaut aussi pour les légumes. L'exploitation de la famille Michot se trouve à quelques centaines de mètres de l'océan. Les légumes du maraîcher ont besoin de froid pour être protégés. Plus important encore, le froid joue un rôle dans la saveur des légumes. "Le chou de Bruxelles, quand il prend du froid avant d'être récolté, il est beaucoup moins amer.", explique Noël Michot, maraîcher "D'hier et d'ici" à Angoulins-sur-Mer (Charente-Maritime). Même scénario pour les jeunes pousses de choux-fleurs. Mais pour que le froid puisse avoir l'effet escompté, il faut qu'il gèle plusieurs semaines ou de manière plus intense, entre moins cinq et -10°C. TF1 | Reportage E. Braem, C. Devaux