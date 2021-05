Fromage : comment les producteurs tentent de séduire les jeunes

Dans le sud de l'Aveyron, au milieu des brebis, chez le numéro un du roquefort. Jacky Carles, maître affineur chez Roquefort société, travaille à changer la saveur d'un fromage réputé trop fort et trop salé pour les papilles des plus jeunes. Le taux de sel a baissé de 15 %. "Le client, il veut un fromage qui plaît, roquefort certes, mais pas trop agressif, pas trop salé, présomptueux, doux, mais pas sans goût. On doit s'adapter à cette demande-là", explique ce maître affineur. S'adapter aux goûts de l'époque, mais aussi aux nouveaux modes de consommation. Pour enrayer des ventes en baisse de 1 % chaque année, l'entreprise réfléchit à vendre son roquefort sous forme de petit dé. Ces astuces, vous pouvez les observer dans tous vos supermarchés où les fabricants de fromages excellents en innovation plus ou moins subtile. L'originalité à foison, c'est la stratégie pour séduire la nouvelle génération. Pour Charline Albericci, responsable fromages et œufs chez Carrefour France, "les plus anciens adorent les formages incontournables, les fromages de notre enfance, type Gruyère, Comté, Abondance et Morbier. Les jeunes détournent les incontournables. Donc, ils vont prendre un fromage de brebis, mais ils vont mettre des piments d'espelettes. Des petites saveurs nouvelles qui vont permettre de réinventer le fromage". Découvrez la suite de ce grand format dans la vidéo en tête de cet article.