Fromages, légumes... AOP assouplies à cause de la sécheresse

Pour avoir le droit de coller l'étiquette, que vous verrez dans la vidéo en tête de cet article, sur ses fromages, Claude Boucher doit respecter le cahier des charges drastiques de l'AOP Rigotte de Condrieu. À commencer par la nourriture qu'il donne à ses chèvres, de l'herbe qui pousse dans un champ précis mais pas d'ailleurs. Mais cet été, il est impossible de respecter la règle. Pour nourrir ses 270 chèvres, ce producteur est obligé d'acheter de l'herbe à 200 km plus loin. Ce qui d'ordinaire lui aurait fait perdre son AOP. Cette année, il a obtenu une dérogation. 40% du fourrage donné aux bêtes peut venir d'ailleurs, contre 20% en temps normal. Fromages, viandes, fruits et légumes, à cause de la sécheresse, plus d'une vingtaine de produits AOP et Label Rouge bénéficient ainsi d'un assouplissement des règles. Une bonne nouvelle pour les producteurs. Mais qu'en est-il pour le consommateur ? Le goût sera-t-il toujours au rendez-vous ? Nous avons posé la question à un producteur de Munster. "On va en perdre parce que, en achetant du fourrage de l'extérieur, hors zone, ce goût du fourrage que nos animaux vont manger, et bien derrière, le produit va se ressortir. Et une AOC, c'est bel et bien un cadre autour d'un produit. Et ce cadre-là s'appelle le territoire", répond Florent Campello. TF1 | Reportage C. Diwo, C. Blampain, J. Rieg-Bovin