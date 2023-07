Fronde des policiers : le conflit peut-il s'étendre ?

Toute la journée encore, impossible de déposer plainte au commissariat central de Marseille. Des arrêts maladies déposés trois jours après l'incarcération du policier marseillais mis en examen pour violence en marge des émeutes. La colère gagne tout le Sud-est de la France jusqu'en Île-De-France, même contestation et même scène à Montreuil. Partout en France, les policiers ne peuvent pas faire grève, mais invoquent le code 562. C’est la seule disposition qui leur permet d'être en pause et de ne traiter que les urgences. Fait rare, le patron de la police lui-même prend position. Le soutien est unanime dans les rangs de la police. Selon les syndicats, plus de 1 100 policiers sont absents aujourd'hui 24 juillet. Leur colère est entendue par le chef de l’État. Le président du Tribunal de Marseille rappelle qu'avant le placement en détention provisoire, il y a bien eu un débat contradictoire. Le message est clair. Les contestations ne feront pas plier la justice. Le 3 août prochain, le Tribunal examinera la demande de sortie de prison du policier marseillais. TF1 | M. Bajac, P. Géli, S. Fortin