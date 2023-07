Fronde des policiers : que dit la loi ?

Des chaises vides, des ordinateurs éteints, nous sommes pourtant dans le centre névralgique de la police marseillaise. La salle de commandement est presque à l'arrêt. Ce n'est pas la seule en France aujourd'hui. Quelle est l'ampleur du mouvement ? Aucun chiffre officiel, seulement ceux des syndicats : 600 à 700 policiers marseillais sont absents, selon eux. La contestation semble gagner du terrain. Partie du Sud-est, puis en Île-de-France, aujourd'hui, des policiers de Grenoble, Toulouse et Bordeaux ont rejoint le mouvement. Peuvent-ils arrêter de travailler ? Ils n'ont pas le droit de grève. Alors, les policiers utilisent le code 562. À chaque fois qu'ils sont en pause sur le terrain, ils envoient ce code à leur hiérarchie. Seulement, la pause dure toute la journée. "Les policiers sont au commissariat. Ils sont en service. En fait, ils ne sortent pas, sauf sur appel : appel 17, appel au secours ou vraiment, il y a une affaire en cours. Dans ce cas, les policiers font leur métier. C'est une façon de dire : on est au travail, mais ne compte pas sur nous", explique Jean-Christophe Couvy, secrétaire national du syndicat SGP Police Force Ouvrière. Mais cette pratique n'est pas sans conséquence. Comment faire si je dois aller au commissariat ? D'abord, tous les commissariats ne sont pas fermés. Vous pouvez également vous rendre à la gendarmerie pour porter plainte ou tout simplement, faire une pré-plainte en ligne. Pour David Le Bars, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale, "il faut espérer que ce mouvement ne dure pas et nos concitoyens, qui eux sont victimes, ont besoin d'une réponse policière et puissent être accueillis. Pour le moment, les conditions d'accueil ne sont pas encore dégradées. C'est pour ça qu'il ne faut pas que ça dure et que les signaux soient forts". Pour l'heure, impossible de savoir si le nombre de plaintes en France est en baisse. TF1 | Reportage M. Bajac, L. Géry