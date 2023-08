Fronde des policiers : quelle réponse du gouvernement ?

C’est lorsqu’elle n’est plus là que la police semble le plus se faire remarquer. Autour de la gare de Rennes (Ille-et-Vilaine), un quartier où d’habitude les patrouilles sont régulières, nous n’avons vu que deux voitures de police. C’est une absence regrettée par plusieurs Rennais. Solidaires avec leur collègue de Marseille, placé en détention provisoire, de nombreux policiers partout dans l’Hexagone continuent d’appliquer le code 562. En jargon policier, cela veut dire : pause, le policier intervient seulement en cas d’urgence. C’est le service minimum. Dans les tribunaux, le service minimum policier se ressent. Deux fois moins de comparution immédiate à Paris. Les gardes à vue, elles aussi baissent. Dans une lettre envoyée à tous ses agents, le préfet de police leur rappelle son soutien mais les invite à la réflexion. À peine rentré de Nouvelle-Calédonie, le ministre de l’Intérieur veut se montrer proche de ses troupes. Il a visité en fin de journée un commissariat. Et en ce moment, il rencontre des syndicats de police pour mettre fin à cette crise. TF1 | Reportage I. Bornacin, K. Gaignoux, R. Roiné