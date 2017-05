Le Front National espère un nombre record de députés aux législatives en juin  

SATISFACTION - Selon le spécialiste politique de TF1 Christophe Jakubyszyn, le score du Front National est à relativiser. Si n’atteint pas ceux prédits dans les sondages, Marine Le Pen a tout de même réunit deux fois plus d’électeurs que son père en 2002 et beaucoup plus qu’aux régionales. Elle espère aussi réunir un nombre record de députés à l’Assemblée nationale.