Au Front National, une déception mais un score historique  

OPPOSITION - L’adversaire d’Emmanuel Macron, Marine Le Pen, a donc recueilli 33,9 % des suffrages. Si elle espérait faire plus, ce sont tout de même plus de 10,6 millions d’électeurs qui lui ont accordé un bulletin, soit deux fois plus que son père en 2002. La candidate du Front National a terminé la soirée aux côtés de ses militants dans un restaurant du Bois de Vincennes.