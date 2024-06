Front populaire / RN : combien coûte leur programme ?

Ils sont aux antipodes sur l'échiquier politique. Et pourtant, sur certaines mesures de leur programme social, on pourrait les confondre, notamment sur le pouvoir d'achat. Le Front populaire souhaite bloquer les prix des produits alimentaires de première nécessité, l'énergie et le carburant, une mesure estimée entre dix et vingt milliards d'euros. De son côté, le Rassemblement national souhaite abaisser la TVA sur le carburant et l'énergie, un dispositif financé en s'attaquant à certaines niches fiscales. Autre point de convergence, c'est la retraite à 60 ans. C'est l'objectif du Front populaire qui souhaite abroger la dernière réforme, avec, là aussi, la question du coût. C'est une dépense qui serait compensée par la taxation des grandes fortunes. Du côté du Rassemblement national, le parti temporise sur un retour à la retraite à 60 ans et l'envisage uniquement pour les carrières longues commencées avant 20 ans. Mais sur les autres sujets, les deux camps sont totalement opposés, comme sur la sécurité ou l'immigration. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage T. Petit, M. Guénégan