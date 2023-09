Frontière : les policiers face à l'afflux de migrants

La Police aux frontières est montée dans le premier train en provenance d'Italie, pour un contrôle de papier. À l'étage inférieur, ils ont trouvé plusieurs enfants originaires du Soudan. Aucun n'a dépassé les dix ans. Au total, ils y ont trouvé une vingtaine de migrants clandestins. Tous seront interrogés par la police française, avant d'être reconduits en Italie. Une exception pour cette femme, qui est sur le point d'accoucher et sera transportée à l'hôpital. Elle est originaire de la Côte d'Ivoire. Son bébé aura la nationalité française. Elle aussi pourra rester dans l'Hexagone. Tous les matins, on assiste aux mêmes scènes dans la gare qui voit les forces de l'ordre recevoir le soutien de réservistes, pour répondre à la vague migratoire et notamment de plus en plus de fratries. Alors que le véhicule prend la direction du poste-frontière, une équipe surveille les abords des voies ferrées, désormais empruntées à pied malgré les dangers. À la frontière, des contrôles routiers sont réalisés par des Français et des Italiens. Ils prennent ensuite la route à la recherche d'éventuels passeurs. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F.X. Ménage, O. Cresta