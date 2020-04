Frontières : pourra-t-on de nouveau voyager ?

Pour faire face à la pandémie de coronavirus, les pays d'Europe ont adopté des stratégies différentes concernant leurs frontières. L'Allemagne laisse passer les travailleurs frontaliers et a rétabli les contrôles à l'entrée de son territoire. Ce n'est pas le cas des pays de l'Est. Les frontières de la Pologne, la République Tchèque, la Slovaquie, l'Autriche et la Hongrie sont verrouillées. À l'inverse, l'Italie et le Royaume-Uni ne font aucun contrôle.