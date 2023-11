Fruits en barquette, légumes en sachet : une bonne affaire ?

Au rayon des fruits et légumes, c’est le repère indispensable pour les clients, le prix au kilo. Mais au milieu de tous ces produits en vrac, nous trouvons de plus en plus de fruits et légumes, vendus à l’unité ou en lot, sans aucune mention du poids. Pas besoin de peser, prix fixe, cela séduit certains clients. Avec l’aide d’Elodie Toustou, une spécialiste de la grande distribution et journaliste à ‘’60 millions de consommateurs’’, nous vérifions les produits. Le seul moyen de s’y retrouver, c’est de peser les produits. Le résultat est sans appel. Ces offres alléchantes, mais un peu floues sont parfaitement légales et se multiplient en cette période d’inflation. "On a de plus en plus de fruits et de légumes vendus en vrac, dans les rayons. Cela permet de pousser vers les produits, qui à priori ne sont pas chers, mais le sont beaucoup plus quand on regarde le prix au kilo", affirme-t-elle. En achetant en vrac, vous aurez donc beaucoup plus de chance de payer moins chers et en plus, vous éviterez de jeter davantage d’emballage. TF1 | Reportage P. Corrieu, M. Kouho