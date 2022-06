Fruits et légumes à prix cassés : la qualité est-elle au rendez-vous ?

Les tomates cerise, les laitues et les bananes à moins d'un euro. Les clients de ce supermarché viennent jusqu'ici pour en profiter. Manger sain et bon marché. La plupart des grandes enseignes de la grande distribution en font un argument publicitaire. Pour avoir de tels tarifs, il faut acheter de très gros volumes. Mais qu'en est-il de la provenance ? À ce prix-là, ces fruits et légumes sont-ils des produits à l'étranger ou sont-ils de moins bonne qualité ? Nous avons posé la question au responsable des achats d'une grande enseigne. En raison des fortes chaleur du mois de mai 2022, les productions françaises de fraises, de cerises, d'abricots et de pêches sont abondantes. Selon le responsable de la filière, on aura un très bon cru 2022 en perspective. Cet été, les fruits et légumes de saison sont l'un des rares produits qui ne devraient pas subir d'inflation. T F1 | Reportage F. Chadeau, L. Palmier