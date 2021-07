Fruits et légumes : comment être sûr d’acheter français ?

Lorsque Séverine Le Jean, gérante du magasin " Côté Primeur" à Agde (Hérault), va s'approvisionner chez son grossiste, elle vérifie la provenance des produits. "Après, c'est une relation de confiance. Quand j'ai un doute, j'essaie de goûter vraiment parce que sur le goût, on sait la différence", explique cette primeur. En 2020, moins de 400 commerçants ont été contrôlés sur la provenance de leurs produits. Un quart présentait des anomalies. Noté France au lieu d'Italie ou mélangé des fruits de toute provenance dans une cagette tricolore, c'est ce qu'on appelle la francisation. Et avec des coûts de production si différents d'un pays à l'autre, la tentation est forte. En conséquence, des clients dupés et une perte pour les producteurs français, car avec le gel du printemps, l'écart de prix entre les fruits français et importés s'est creusé. "Si on fait la différence entre le prix du produit espagnol qui est de 1,20 euro, 1,50 euro avec le produit français qui est de 2,50 euros à 3 euros, sur un camion de pêche nectarine, ça peut représenter à peu près 20 000 euros", déplore Raphaël Martinez, directeur de "Pêches et Abricots de France". Et une amende à peine plus élevée. L'espoir des producteurs français, un projet pour identifier l'origine des fruits par analyse laboratoire.