Fruits et légumes : comment être sûr d'acheter français ?

Des marchandises ont été saisies par les agents de la répression des fraudes. Au total, 4,5 tonnes de fruits et légumes sont soupçonnés d'être francisés, c'est-à-dire étiquetés origine France, alors qu'ils sont cultivés à l'étranger, notamment en Espagne et au Maghreb. Les produits ont été interceptés sur le marché réservé aux producteurs bien avant qu'ils ne soient exposés à la vente sur les étals à Marseille. Pour certains clients, la confiance est rompue. Cette pratique commerciale trompeuse semble gagner du terrain. L'été 2021, une vaste enquête a été ouverte par le parquet de Tarascon après la francisation de fruits et légumes en réalité venus d'Espagne. Comment échapper à ce type d'arnaque ? Vous pouvez, par exemple, demander à votre primeur un document qui garantit la provenance des produits. Pour ce vendeur de melons, plus le produit est mûr, plus il a de chance d'avoir été cultivé dans le pays. Sept procédures pénales ont été ouvertes contre les producteurs soupçonnés de francisation. Si la fraude est établie, ils risquent deux ans de prison et 300 000 euros d'amendes. TF1 | Reportage J.M. Bagayoko, M.Desmoulins