Fruits et légumes français : comment produire davantage

Cette aide financière, Anthony Oboussier l'attendait avec impatience. Elle permettra à cet arboriculteur de lutter contre les aléas climatiques, gel ou grêle. Le jeune homme a eu l'intégralité de sa production détruite, il y a deux ans. Il a commencé à s'équiper de filets anti-grêle. Mais pour protéger ses 20 hectares, cela a un coût. "À la charge seul du producteur, c'est quasiment insupportable parce que ça représente, en moyenne, 20 000 euros l'hectare. Donc si vous avez plusieurs hectares à faire, vous multipliez le nombre d'hectares par cette somme-là. Et le producteur seul ne peut pas supporter cette charge-là, c'est impossible", explique Anthony. Les maraîchers bénéficieront aussi du soutien de l'État, notamment pour investir dans des serres. Celle que vous verrez dans la vidéo en tête de cet article a coûté 100 000 euros. Si l'on multiplie ces équipements, on produira davantage de légumes. "Grâce aux serres, on sécurise la climatologie des légumes qui poussent dessous. À savoir qu'on peut les planter avant. On maîtrise les prédateurs. Comme c'est un milieu un peu plus fermé, on peut utiliser des auxiliaires", précise Régis Aubenas, président de l'Interfel, Auvergne Rhône-Alpes. L'enveloppe de 200 000 millions d'euros permettra aussi de financer la recherche. Des robots pourraient servir à désherber. Il n'y aura plus besoin d'utiliser des pesticides et la production française sera plus concurrentielle. TF1 | Reportage C. Busine, Q. Russell