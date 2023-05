Fruits et légumes : ils résistent à l'inflation

Le kilo d'asperges est de 7,95 euros, cinq euros la barquette de fraise de 500 grammes et les tomates anciennes sont à 3,95 euros le kilo. Des fruits et légumes de saison ont le même prix que l'année 2022, certains sont même de quelques centimes moins chers. Pour Thomas Morales, vendeur de fruits et légumes, les prix stables sont un avantage. "On a toujours la clientèle qui vient prendre les produits et justement le fait qu’il n'y a pas d’augmentation, ça permet de pouvoir écouler la marchandise.", dit-il. Pour la plupart des maraîchers, la situation est avant tout inquiétante. En un an, les charges ont augmenté dans tous les domaines, principalement l'énergie. Estelle Viala Sanguinet, maraîchère au jardin d'Ethan dans l'Eysines (Gironde) a vu ses marges fondre. Tous les jours, le prix de chaque produit est référencé sur le site internet RNM. Un cours, qui comme à la bourse, dépend de l'offre et de la demande. Actuellement au plus bas, les prix pourraient augmenter dans les prochaines semaines. TF1 | Reportage Y. Chambon, A. Cazabonne, D. Bertaud