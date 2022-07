Fruits et légumes : la chaleur dope les ventes

Ce sont les stars de l’été sur les étals des halles d’Avignon. Les abricots, les pêches, les nectarines, les primeurs n’arrêtent pas de remettre en rayons ces fruits du moment. Les Clients se jettent dessus. Vendus entre 4 et 6 euros le kilo dans ces halles, c'est encore un peu moins cher qu’en grande surface. Les prix séduisent les vacanciers. Du soleil pour la couleur de la peau, de la chaleur pour le sucre, tous les ingrédients sont là cet été, pour une productrice du Luberon, malgré le gel tardif. Il faut en profiter. Les derniers abricots partiront sur le marché dans les prochains jours. Plus au nord du Vaucluse, Yannick Ruelle, un autre producteur, n’a jamais vu ça dans son verger. L’année dernière, il avait perdu la moitié de sa production en raison du gel. Il revit cet été. Avec 400 kilos de pêches et de nectarines ramassées chaque jour, il a de quoi offrir aux vacanciers à moindre coût, et ce, jusqu’en septembre. Les fruits de la rentrée sont déjà sur les arbres, prêts à mûrir encore tout l’été, sous le soleil de Provence. TF1 | Reportage P. Lefrançois, N. Carme